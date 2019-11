Winterwarmte bij 64 Oudenaardse winkeliers Ronny De Coster

19 november 2019

14u04 4 Oudenaarde Maar liefst 64 ondernemers en handelaars in Oudenaarde kleden hun winkel volgend weken extra aantrekkelijk aan voor de zevende editie van Winterwarmte. Er zijn workshops, demonstraties, proeverijen en promoties. Dit jaar is er ook een bijkomende actie georganiseerd in het teken van De Warmste Week. De opbrengst gaat integraal naar zes lokale goede doelen.

In samenwerking met het stadsbestuur van Oudenaarde organiseert de vzw Oudenaarde Winkelstad (OWS) al zeven jaar op rij Winterwarmte, dit jaar tijdens het weekend van 22 tot 24 november. “November is traditioneel een rustigere maand, nog even voor de kerstrush op gang komt. Het is hét uitgelezen moment voor de handelaars om creatief uit de hoek te komen en te bedenken hoe ze hun klanten kunnen boeien en verrassen”, weet Tine Ballekens, voorzitter van OWS.

Terwijl alle deelnemers proberen om hun zaak zo goed mogelijk in de verf te zetten, steunen ze ook het goede doel met de verkoop van #ikwinkelhierinOudenaarde sleutelhangers. De opbrengst daarvan gaat naar zes goede doelen in de regio Vlaamse Ardennen: Hécht vzw (expertise- en begeleidingscentrum rond verlies, trauma en rouw), Banakin (onderwijs en sociale projecten in Kinshasa), Milieufront Omer Wattez (leefomgeving Vlaamse Ardennen beschermen of herstellen), Burundi vzw (hulp bij de ontwikkeling van de Batwa-bevolking), De Blokkendoos (inclusief kinderdagverblijf) en Netwerk Levenseinde (kwalitatieve palliatieve zorg).

Verder is er tijdens Winterwarmte een kinderroute uitgestippeld, organiseert het MOU-museum voor het eerst de Museumnacht en haalt de jeugddienst Sinterklaas naar Oudenaarde. Het hele programma van Winterwarmte staat op de website www.winterwarmteoudenaarde.be.