Wim Vermeer stopt met voetbaluitslagen op populaire blog: “Weekend zal nu veel rustiger zijn” Lieke D'hondt

07 augustus 2019

17u18 8 Oudenaarde Voetballiefhebbers en sportjournalisten zullen op zoek moeten naar een andere bron van informatie, want Wim De Bleeker, ook gekend onder zijn radionaam Wim Vermeer, uit Oudenaarde stopt met zijn blog. Daar hield hij 15 jaar lang alle nationale en regionale voetbaluitslagen uit Oost- en West-Vlaanderen op bij.

Als u het lokale voetbal een beetje volgt, dan zegt de naam Wim Vermeer u vast en zeker iets. Vijftien jaar lang konden voetballiefhebbers en verslaggevers op zijn blog terecht om de lokale en nationale voetbaluitslagen te weten te komen. De blog was een instant succes, zo herinnert Wim zich. “Ik werkte al in de jaren negentig voor de lokale radio, waar ik de sportuitslagen de wereld in stuurde. Die programma’s waren de enige manier om de lokale uitslagen al op zondag te weten te komen, want het internet bestond nog niet. Toen in 2004 het internet wel aan een opgang begon, kwam ik op het idee om de voetbaluitslagen ook online te plaatsen. We gaven op de radio namelijk de uitslagen van vier Oost-Vlaamse en vier West-Vlaamse reeksen, maar sommige ploegen bevonden zich buiten ons zendgebied. Door de resultaten online te plaatsen, kon iedereen ze zien. Ik kreeg meteen veel reactie op het initiatief en veel mensen vroegen me om ook de resultaten van andere ploegen op de blog te zetten. Daarom heb ik de blog uitgebreid naar alle Oost- en West-Vlaamse voetbalploegen en de nationale reeksen. Er is mij zelfs gevraagd om ook de resultaten uit Antwerpen op mijn blog te zetten, maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt.”

Altijd thuis

Het verzamelen van de uitslagen was voor Wim een hele klus. “In het begin belde ik alle kantines op, daarna had ik vaak al genoeg aan één ploeg om de uitslagen van de hele reeks te weten te komen. Ook de site van de Belgische voetbalbond maakte mijn werk op het einde iets makkelijker, maar op zondag moest ik wel altijd om 16.30 uur thuis zijn om alles online te kunnen plaatsen. Ik kon natuurlijk geen enkele week overslaan dus als ik ergens naartoe moest, probeerde ik te zorgen voor internet of vielen mijn dochters en vrouw even voor mij in.” De blog van Wim Vermeer werd door de jaren heen zelfs zo populair dat zowat alle voetbaltrainers, supporters en sportjournalisten hun weg ernaartoe vonden. “Ik weet dat Tom Boudeweel van Sporza Radio bijvoorbeeld een ‘fan’ was van mijn blog”, verklapt Wim.

Na 15 jaar heeft Wim nu besloten een punt te zetten achter de blog omdat enkele familieleden met gezondheidsproblemen kampen. “De blog blijft wel online en ik zal er nog af en toe foto’s op plaatsen, maar de wekelijkse voetbaluitslagen zal ik niet meer bijwerken. Het voetbal blijf ik zelf ook nog volgen, maar ik ga geen uren meer spenderen aan het ingeven van de resultaten. Echt afkicken wordt het dus niet: ik kan voortaan genieten van een normale zondag”, lacht Wim. De voetbalpronostiek die aan de blog is gekoppeld, blijft trouwens wel bestaan. Patrick De Poortere uit Zwalm neemt dat onderdeel voor zijn rekening.