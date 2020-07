Wijkagenten met de elektrische fiets over de hellingen van de Vlaamse Ardennen: “Beter zichtbaar en sneller aanspreekbaar” Ronny De Coster

03 juli 2020

16u18 2 OUDENAARDE/WORTEGEM-PETEGEM De politiezone Vlaamse Ardennen heeft twee elektrische fietsen aangekocht voor haar wijkagenten. “De elektrische fiets is een belangrijk vervoersmiddel in de wijk om als wijkinspecteur zichtbaar en aanspreekbaar te zijn”, motiveert zonechef Joost Duhamel de aankoop.

Sinds 2015 heeft de politiezone Vlaamse Ardennen al elektrische fietsen in haar patrimonium. Elke wijkpost, behalve Wortegem-Petegem, beschikte over een elektrisch aangedreven fiets. “Na de recente aanstelling van nieuwe wijkinspecteurs in Wortegem-Petegem en Ename (Oudenaarde) rees de vraag naar bijkomende elektrische fietsen”, zegt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Onze regio staat bekend om haar heuvelachtig landschap. Een elektrische fiets betekent een grote meerwaarde voor wijkagenten om zich vlot en comfortabel te verplaatsen. Een groot voordeel is ook, dat agenten per fiets niet alleen heel zichtbaar, maar ook makkelijk aanspreekbaar zijn. En door te fietsen werken we ook een beetje mee aan een duurzame samenleving en verkleinen we onze ecologische voetafdruk”, motiveert Duhamel de verdere uitbouw van het fietsenpark van de politie.

Steun aan de lokale handel

“We hebben voor de aankoop een offerte gevraagd bij zes plaatselijke handelaars. Twee firma’s hebben erop gereageerd. Fietshandel Velohuis uit Oudenaarde haalde de bestelling binnen. Hiermee investeert de politiezone 4.500 euro in de lokale handel, wat in deze tijden toch ook belangrijk is”, zegt Marnic De Meulemeester (Open Vld), burgemeester van Oudenaarde en voorzitter van de politiezone.