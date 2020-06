Wietie, loetie, kiekie, verkie, peetie, hekkie, martieko: wat wordt het mooiste dialectwoord van Oudenaarde? Ronny De Coster

21 juni 2020

18u17 0 Oudenaarde In Oudenaarde gaan ze op zoek naar het mooiste dialectwoord van de stad. Iedereen kan zijn favoriete dialectwoord nomineren. “We hebben zoveel leuke dialectwoorden in de streek en we moeten die echt koesteren”, motiveert Dagmar Beernaert haar initiatief.

Beernaert is niet alleen oppositieraadslid in Oudenaarde, maar runt ook een webshop waar ze T-shirts, sweaters, hoodies, bags, beanies, rompertjes en slabbetjes verkoopt met opschriften als pipo, kwibus en duts. Spijtig genoeg zijn er heel weinig jonge mensen die ons dialect nog kennen, laat staan spreken. Om onze streektaal in de schijnwerpers te zetten, had ik het idee om ‘het mooiste dialectwoord van Oudenaarde’ te verkiezen”, vertelt Beernaert.

Panel van experten

Je favoriete dialectwoord doorgeven kan op www.loetie.be. “Op woensdag 24 juni gaat een panel van experten onder wie schepen van Cultuur Stefaan Vercamer, dialectenliefhebbers Koen Browaeys en Lieven Plasmans aan de slag om uit de inzendingen een vijftal dialectwoorden te selecteren. Daarna mogen alle inwoners van Oudenaarde in een poll hun favoriet uitkiezen. Op maandag 6 juli maken we mooiste Oudenaardse dialectwoord bekend”, voorziet de initiatiefneemster.