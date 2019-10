Wielerschool Oudenaarde huldigt Vandenbulcke, Meurisse en De Gendt Ronny De Coster

16 oktober 2019

Oudenaarde De leerkrachten en de directie van de Wielerschool van het GO!Oudenaarde hebben enkele verdienstelijke oud-leerlingen gehuldigd.

“Jesse Vandenbulcke werd dit jaar Belgisch kampioene bij de Elite dames, Xandro Meurisse werd in de Tour 21ste tevens beste Belg en Thomas De Gendt schitterde door in de achtste Touretappe 200 kilometer voor het peleton te blijven en zo één van zijn mooiste overwinningen te behalen. Dat vonden we toch de moeite om de drie protagonisten een passende hulde te brengen”, zegt Eddy Devos, trainer-begeleider van de Wielerschool

De drie toppers kregen er een overzicht van de evolutie van hun school-en wielerloopbaan in de vorm van een montage uit een rijk fotoarchief. Daarna konden de huidige 36 leerlingen van de Wielerschool Oudenaarde de gehuldigde renners vragen stellen.