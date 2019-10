Wie wil stedelijke sporthal en cafetaria ’t Sportkot in Leupegem uitbaten? Ronny De Coster

22u15 0 Oudenaarde Het Oudenaarde stadsbestuur gaat op zoek naar een uitbater voor de sporthal ’t Sportkot en de bijhorende cafetaria in Leupegem.

Het stadsbestuur is zelf geen eigenaar van ’t Sportkot, maar huurt de accommodatie. “Ons is het erom te doen, dat we een overdekte sportruimte te beschikking stellen van van sportclubs, verenigingen en organisaties. Maar de uitbating ervan willen we uitbesteden aan een private partner”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

Wie met de stad in zee gaat, wordt niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie van de reserveringen van de sportzaal en het ter beschikking stellen van de sportuitrusting, maar runt ook de cafetaria. De concessie loopt van 1 januari 2020 tot 30 april 2025.

Ervaring vereist

Kandidaten kunnen zich melden tot ten laatste op 14 novemberZe moeten kunnen aantonen dat zij minstens twee jaar ervaring hebben in het exploiteren van faciliteiten in de vrijetijdssector en moeten ook een plan van aanpak van de uitbating voorleggen.

De precieze concessievoorwaarden staan op deze link op de stedelijke website.