Wie wil handje toesteken in zorginstellingen in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem of Wortegem-Petegem? Ronny De Coster

10 april 2020

18u05 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde en de intergemeentelijke veiligheidscel lanceren een oproep om mensen te vinden die een handje willen toesteken in een van de tien zorgcentra in de regio Oudenaarde. Onder meer de vzw Heuvelheem, die begeleid wonen voor mensen met een beperking organiseert, kan helpende handen gebruiken, zegt haar directeur Lies Ouvry.

De vestiging van Heuvelheem aan de Abdijstraat kwam twee weken geleden in het nieuws door een uitbraak van corona. Tien mensen bleken besmet. Twee bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden. “We zijn heel hard getroffen en er is ook nogal wat personeel dat tijdelijk uitvalt”, zegt directeur Lies Ouvry. “Doordat het dagcentrum gesloten is, konden we nog medewerkers van daar overplaatsen, maar toch zou het voor ons een grote hulp zijn, mochten een paar verpleegkundigen bereid zijn om een handje toe te steken”, zegt Ouvry.

10 instellingen

De intergemeentelijke veiligheidscel, die in de politiezone Vlaamse Ardennen de corona-hulpverlening stuurt en de maatregelen coördineert, breidt de oproep uit naar alle tien zorginstellingen in Oudenaarde en buurgemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. “Er is nog geen algemeen tekort en dus zeker geen reden tot paniek, maar we willen anticiperen om voorbereid te zijn”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) . “Daarom vragen we dat iedereen die als verpleeg- of zorgkundige kan bijspringen, zich bij ons meldt. Wij kunnen dat zien waar er nood aan helpende handen is”, zegt De Meulemeester.

Wie de zorgsector in de regio Oudenaarde te hulp wil schieten, kan een mail sturen naar corona@oudenaarde.be