Wie in Oudenaarde duurzaam renoveert, kan bij stad voortaan gratis advies krijgen Ronny De Coster

18 februari 2020

18u39 0 Oudenaarde Wie plannen heeft om in Oudenaarde een huis te renoveren, kan via de stad voortaan gratis deskundig advies en een persoonlijke begeleiding krijgen om de zaken duurzaam te kunnen aanpakken.

“In onze stad zijn heel wat woningen aan renovatie toe, maar voor veel bewoners is het niet evident is om uit te zoeken wat precies moet aangepakt worden, in welke volgorde en wat het kostenplaatje daarvan zal zijn”, motiveert de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) waarom de stad start met het project “Oudenaarde Renoveert!”

Infomoment

Op dinsdag 25 februari om 19 uur vindt daarover een infomoment plaats in de Volkszaal van het stadhuis. Wie interesse heeft in een persoonlijk renovatieadvies en eventueel ook verdere begeleiding voor het uitvoeren van renovatiewerken, kan ook informatie vinden op oudenaarde.be/oudenaarderenoveert.