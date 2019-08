Werktuigendagen in Heurne mikken met spektakel en duurzaamheid op 70.000 toeschouwers Door tal van nevenactiviteiten maken organisatoren van vakbeurs een evenement dat breed publiek aanspreekt Ronny De Coster

23 augustus 2019

12u05 4 Oudenaarde 70.000 bezoekers worden verwacht op de Internationale Werktuigendagen in het weekend van 21 en 22 september in Heurne bij Oudenaarde. “Duurzaamheid is dit jaar een belangrijk thema, want de landbouw staat maatschappelijk onder druk. Het evenement is niet alleen de grootste vakbeurs van het land. “Met onder meer een indrukwekkende demo’s, een oldtimershow, een wedstrijd houthakken en fokveedag spreken we ook een breed publiek aan”, zegt Georges Van Keerberghen, voorzitter van de organisatie.

“Land- en tuinbouw staat maatschappelijk onder druk, onder meer omdat burgers en beleidsmakers de landbouw niet meer kennen”, vindt Georges Van Keerberghen, voorzitter van de Internationale Werktuigendagen.

“We zijn nochtans allemaal afstammelingen van landbouwers, het zit letterlijk in ons DNA. Weliswaar is er een gigantische evolutie die bovendien altijd maar sneller gaat. Op de Werktuigendagen geven we land- en tuinbouwers én geïnteresseerden een beeld van die evolutie. Duurzaamheid is dit jaar een heel belangrijk thema”, legt Van Keerberghen uit.

70.000 toeschouwers

De organisatoren van de Werktuigendagen rekenen op 70.000 toeschouwers. “Het succes schuilt in de dynamiek”, weet Van Keerbergen. “Dit is geen statische expo, maar een aaneenschakeling van demonstraties van het oogsten van gewassen over grondbewerking, onkruidbestrijding, inkuiltechnieken, spuitdemo’s tot bemesting en landschapsonderhoud. En we zijn niet alleen de grootste vakbeurs, maar ook een evenement dat een groot publiek aanspreekt.”

Fokveedag en oldtimershow

Daarvoor zijn er verschillende landbouwgelinkte nevenactiviteiten. Zo vindt zaterdag de provinciale fokveedag voor runderen plaats. En voor wie niet genoeg kan krijgen van machines, is er ook nog een oldtimershow met op het programma: een tentoonstelling van oldtimertractoren van vóór 1980, de ‘Belgian Oldtimer Tractoren Award’ met als thema Porsche en Allgaier, het Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap, demo’s met oldtimerhooibouwapparatuur en oldtimermaïshakselaars.

Wedstrijd houthakken

De beste 14 houthakkers uit de Benelux nemen het op zaterdag 21 september tegen elkaar op in het Stihl Timbersports® Benelux Kampioenschap 2019.

De Werktuigendagen vinden voor de 34ste keer plaats en voor de 13de keer in Oudenaarde. “De Werktuigendagen zijn voor de bekendheid van onze stad een goede zaak”, reageert landbouwschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Oudenaarde bestaat namelijk niet enkel uit een historisch en toeristisch centrum. De uitgestrekte omliggende natuur en landbouwgebieden maken evengoed een onmisbaar deel uit van onze stad en zorgen voor een gezond en dynamisch land- en tuinbouwleven. En omgekeerd: als 70.000 mensen voor dit evenement naar Oudenaarde komen, kunnen zijn ook kennismaken met de andere troeven van onze stad”, besluit Vercamer.

Alle praktische info staat op de website www.werktuigendagen.be.