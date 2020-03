Werkstraf voor twintiger die meisje op straat in elkaar slaat LDO

02 maart 2020

13u33 0 Oudenaarde Een jongeman uit Oudenaarde is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. De twintiger sloeg op straat een meisje in elkaar omdat ze hem geen geld wilde geven.

De jongen en het meisje hadden elkaar net gezien in het appartement van een vriendin, waarna ze samen naar huis wandelden. De jongen eiste geld van het meisje om drugs te kopen, maar zij wilde dat niet geven. Hij sloeg haar meermaals in het gezicht, waarbij ze onder meer een neusbreuk en kaakbreuk opliep. Volgens de advocaat van de twintiger had het meisje zonder te betalen drugs afgenomen van de beklaagde.