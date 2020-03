Werkstraf voor jonge inbreker die ‘s nachts binnendringt in GO! Atheneum Lieke D'hondt

02 maart 2020

12u43 0 Oudenaarde De rechter in Oudenaarde heeft de 21-jarige R.R. uit Zulte een werkstraf van 120 uur opgelegd. Hij krijgt de straf omdat hij in de nacht van 26 op 27 juni 2017 heeft ingebroken in het GO! Atheneum in Oudenaarde.

De jongeman was op het moment van de feiten op het slechte pad geraakt en besloot in te breken in de school. Toen zijn vingerafdruk werd gevonden op de buitenkant van een venster op de eerste verdieping, probeerde hij nog een uitvlucht te zoeken. Uiteindelijk moest hij toch toegeven dat hij de inbraak had gepleegd en de schade aan de school had berokkend.