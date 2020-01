Werkstraf en celstraf met uitstel voor vechtersbazen die verjaardagsfeest vergallen LDO

16 januari 2020

13u18 0 Oudenaarde Twee mannen die met een vechtpartij het verjaardagsfeest van een 22-jarige hebben verpest, kennen hun straf. Eén beklaagde moet een werkstraf van 80 uur uitvoeren, zijn kompaan krijgt drie maanden cel met uitstel.

De twee mannen gingen binnen in café The Pub in Oudenaarde, waar een verjaardagsfeestje aan de gang was. Ze wilden mee profiteren van de gratis drankjes, maar dat werd hen geweigerd omdat ze geen genodigden waren. De mannen begonnen daarom te vechten met de jarige en zijn vader, die met een neusbreuk in het ziekenhuis belandde. Eén van de twee vechtersbazen, een 31-jarige man uit Wortegem-Petegem haalde ook een moersleutel uit zijn wagen en gooide daarmee naar de slachtoffers.

De rechter in Oudenaarde legt de mannen nu een straf op. De man uit Wortegem-Petegem moet een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Hij krijgt ook boete van 800 euro met uitstel. Zijn handlanger krijgt een celstraf van 3 maanden en een boete van 800 euro, met uitstel. Aan de slachtoffers moeten ze in totaal 2.377 euro schadevergoeding betalen.