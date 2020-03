Wekelijkse markten en boerenmarkten gaan niet door in politiezone Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

18 maart 2020

15u09 0 Oudenaarde Zowel de donderdagmarkt als de boerenmarkt op zaterdag in Oudenaarde gaan de komende weken niet door. Ook markten in de omliggende gemeenten zijn afgeschaft. Dat heeft de veiligheidscel beslist.

De Nationale Veiligheidscel verbiedt markten niet helemaal. “De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen” staat in de richtlijn.

Maar de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen, die Oudenaarde en haar buurgemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem omvat, schaf alle markten af.

“Markten zijn enkel onontbeerlijk voor de voedselvoorziening als er in de onmiddellijke omgeving geen voedingswinkels te vinden zijn. Dit is dus in Oudenaarde duidelijk niet het geval. Er is voldoende aanbod”, oordeelt de plaatselijke veiligheidscel.