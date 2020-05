Wekelijkse markt vlot herstart, behalve voor wie bloemen wou kopen Ronny De Coster

21 mei 2020

Oudenaarde De eerst wekelijkse markt sinds de corona-uitbraak kende in Oudenaarde een rustig verloop. Alleen wie bloemen of planten wil kopen, moest wel héél lang wachten: de organaisatie van de bloemenmarkt op het Tacambaroplein zal de stad toch eens moeten herzien.

Stewards stonden aan de ingangen van de markt om de handen van de bezoekers te ontsmetten. Met een app konden ze ook netjes bijhouden hoeveel marktgangers aan de acht doorgangen al waren gepasseerd. Maximaal 430 mensen mochten tegelijk de Markt op. Daar verliep het shoppen vrij gedisciplineerd en ontspannen.

Frustraties op Tacambaroplein

Anders ging het eraan toe op de bloemenmarkt op het Tacambaroplein. Daar mochten de toezichters wel 50 bezoekers tegelijk binnen laten, maar dat lukte helemaal niet: al aan het eerste bloemen- en plantenkraam ontstond een flessenhals. Gevolg: op de markt liep tegelijk amper twintig man, terwijl er soms wel vijftig gefrustreerd stonden aan te schuiven in een lange rij rond het plein. “Een ramp is het: iedereen staat nu bij de ingang en verder op het plein is er bijna niemand. De mensen kunnen maar met mondjesmaat bij mijn kraam. Dat was niet de bedoeling, toch?” wond marktkramer Koen Van Hecke zich op.