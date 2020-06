Wegdek van Stropstraat in Heurne beschadigd door aanhoudende hitte Ronny De Coster

26 juni 2020

16u06 1 Oudenaarde Als gevolg van de aanhoudende hitte is in de Stropstraat, de verbindingsweg tussen de N60 en de Heurnestraat in Heurne, het wegdek beschadigd.

Een plaat van de betonnen wegebedekking is door de hitte ophoog gekomen, waardoor een trap van ongeveer tien centimeter is ontstaan. In afwachting van de herstelling hebben werklui van de stad borden geplaatst om weggebruikers voor de ongewenste verkeersdrempel te waarschuwen.