Weer zomerspeelplein op de (kleine) Markt in Oudenaarde Ronny De Coster

25 juni 2020

15u01 6 Oudenaarde Naast Naast het voornemen om dit jaar extra animatie op en rond de Markt te organiseren , heeft het stadsbestuur van Oudenaarde beslist dat ook dit jaar het tijdelijk speelpleintje op de (kleine) Markt terugkeert.

Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie twee maanden lang ravotten in een tijdelijk speelpleintje op de (kleine) Markt in Oudenaarde. In juli en augustus komt er opnieuw een grote zandbak met een avontuurlijk speeltoestel.

“Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen de ouders genieten van een drankje op de omliggende terrassen. Zo willen we inwoners uit Oudenaarde aanmoedigen om hun vakantie in eigen streek door te brengen met onder andere een bezoekje aan de markt en haar lokale handelaars”, zegt jeugdschepen Carine Portois (Open Vld).

“Kunnen spelen in eigen stad wordt deze zomer extra belangrijk en met het zomerspeelplein komen we daaraan tegemoet” vult Peter Simoens (Open Vld), schepen van Recreatie, aan.