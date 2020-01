Weer staking in gevangenis Oudenaarde: “Acht personeelsleden te weinig en 30 gedetineerden die op de grond slapen” Ronny De Coster

31 januari 2020

11u46 0 Oudenaarde Er staat weer een stakingspiket aan de gevangenis van Oudenaarde. De cipiers voeren net als hun collega’s actie omwille van de moeizame gesprekken over de minimale dienstverlening. Maar ze halen ook lokale problemen aan. “In deze overboekte gevangenis met personeelstekort slapen 30 gedetineerden op een matras op de grond”, vertellen Bart Derck (ACV) en Gino Dupont (ACOD).

Het gevangenispersoneel is donderdagavond om tien uur in staking gegaan. “Van de 38 werknemers zijn er 9 aan de slag. De politie en civiele bescherming nemen de taken over. Gevangenen kunnen vrijdag geen bezoek ontvangen en de werkhuizen blijven gesloten”, schetsen vakbondsafgevaardigden Bart Derck en Gino Dupont de gevolgen.

30 matrassen op de grond

“De gevangenen ondervinden hinder, maar wij staken ook voor hen. Op dit moment zitten er in de strafinstelling van Oudenaarde 192 gedetineerden. Dat is meer dan ooit. Gevolg: in cellen die bedoeld zijn voor één persoon, zitten ze nu met twee. Eén van hen slaapt op een matras op de grond. Zo zijn er wel dertig grondslapers. Tel bij die overbevolking ook nog eens het tekort aan personeel en het is wel duidelijk, dat het hier moeilijk werken is”, besluiten de vakbondsafgevaardigden aan de poort van de gevangenis in Oudenaarde.