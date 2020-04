Webcams onthullen herkomst slechtvalken in Walburgatoren in Oudenaarde Ronny De Coster

03 april 2020

11u43 4 Oudenaarde Na een jarenlange speurtocht is bekend waar de slechtvalken in de Walburgatoren vandaan komen. “Dankzij scherpe beelden van de nieuwe webcams hebben we eindelijk kunnen achterhalen, dat Han afkomstig is van Sint-Pieters-Leeuw en Ula uit een nest in Ternat komt”, zegt Gunther Breandan Groenez, die de roofvogels al jaren volgt.

Gunther Breandan Groenez volgt en registreert het doen en laten van de slechtvalken in Oudenaarde al een paar jaar. Met steun van de stad en Natuurpunt liet hij in de Walburgatoren webcams installeren die de klok rond op het internet het leven in en rond de broedkast van de roofvogels laten zien.

Metalen pootring

Al jaren probeerde Gunther tevergeefs te achterhalen waar het slechtvalkenkoppel vandaag komt. “Han draagt een metalen wetenschappelijke ring om de linkse poot met een unieke nummer. Ik heb heel veel pogingen ondernomen om vanop de begane grond via een spottingscope de ring te kunnen aflezen, maar het bleek niet evident om vanop een afstand van 80 meter lettertjes van maar 7 millimeter groot af te lezen met weinig contrast”, ondervondt Gunther.

Scherpere beelden

De nieuwe webcams die enkele weken geleden in de toren werden geïnstalleerd, wierpen letterlijk een nieuwe en vooral scherpere blik op de valken. “Zo kon ik uiteindelijk toch de nummers in de ringen lezen. Via het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, dat alle ringgegevens beheert, kwam ik te weten dat Han werd geringd in Sint Pieters Leeuw op 5 mei 2011 in een nest van vier. Han is dus op dit moment 9 jaar. Ula is in Ternat geringd op 18 mei 2017 in een nest van vier. Slechtvalken kunnen 20 jaar oud worden. We gaan nog een tijdje kunnen genieten van dit paar slechtvalken op de hoogste toren van de Vlaamse Ardennen”, prijst Gunther zich gelukkig.

Twee camera’s

Het leven zoals het is op de toren van de Walburgakerk is te volgen op twee camera’s: de ene hangt in de nestbak, de andere bevindt zich buiten de toren en kijkt ook uit op het verblijf van de roofvogels. Je kan het beeld ook zelf terugspoelen.