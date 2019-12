Waud Wybraeke wil stedelijke tussenkomst voor jeugdverenigingen die samen studeren Ronny De Coster

16 december 2019

17u48 0 Oudenaarde Maud Wybraeke, gemeenteraadslid en voorzitster van Jong Groen, wil dat de stad verenigingen een financiële steun geeft, als die studenten samen laten studeren.

Studenten kunnen nu al samen blokken in Jeugdcentrum in Oudenaarde. “Maar voor wie in een deelgemeente woont, zou het praktischer zijn om daar met anderen samen te studeren”, bedenkt Maud Wybraeke.

“Er zou een toelage van een beperkt bedrag per dag kunnen voorzien worden voor elektriciteit en verwarming voor die dagen dat er bijvoorbeeld meer dan zeven studenten aanwezig zijn om samen te blokken. Dit zou helemaal geen grote hap zijn uit de stadsbegroting, maar het zou wel een groot verschil maken voor onze Oudenaardse jeugdverenigingen en studenten”, vindt het Groen-gemeenteraadslid.

Maud Wybraeke doet het voorstel naar aanleiding van de meerjarenbegroting die vanavond op de gemeenteraad ter stemming voorligt.