Wandelclub Hanske De Krijger stippelde drie “corona-tochten” uit om op eigen tempo af te leggen Ronny De Coster

05 juli 2020

09u11 4 Oudenaarde Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde heeft 3 “corona-wandeltochten” uitgestippeld die liehebbers kunnen volgen wanneer ze dat zelf willen. Nu onze geplande wandelorganisaties niet kunnen doorgaan, bieden we dit alternatief. Het zijn permanent bewegwijzerde wandelroutes vanaf 1 juli tot 31 augustus. We hebben ze voorzien in lusvorm", zegt José Deschaumes van de organiserende wandelvereniging.

Grote wandelevenementen organiseren is door de coronacrisis nog altijd uit den boze, dus stuurt Hanske De Krijgers wandelaar alleen (of met hun “bubbel”) op pad. “Op elke startlocatie is een bord aangebracht met een plan van het parcours, maar ook op de onze www.hanskedekrijger.be vind je alle informatie en plannetjes die handig zijn om mee te nemen tijdens de wandeling. “De wandelroutes zijn bewegwijzerd met onze gekende fluo-oranje wandelpijlen. Je kan het wandelparcours ook downloaden op je smartphone via de QR-code die eveneens op de plannetjes is vermeld. Je gaat naar de startplaats of je start onderweg bij een oranje pijltje”, legt José Deschaumes uit.