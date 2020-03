Waar in Oudenaarde kan je eten afhalen? En wie levert aan huis?



Ronny De Coster

16 maart 2020

18u08 66 Oudenaarde Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje met een overzicht van het aanbod aan meeneemmaaltijden of thuisleveringen in Oudenaarde. Maar deze lijst is zeker nog niet compleet. Heb je zelf tips waarmee we ze kunnen aanvullen? Laat het weten op het mailadres info@ronnydecoster.be.

Frituur De Wilg

📌 Aalststraat 259, 9700 Oudenaarde

⏰ Woensdag 17.30 tot 22 uur, donderdag tot zaterdag telkens van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot tot 22 uur (op vrijdag tot 22.30 uur)

🚖 Geen leveringen.

📧 info@frituurdewilg.be

☎️ 0494/42.41.73

Bakkerij Gijselink

📌Tussenbruggen 14, 9700 Oudenaarde

⏰ Open voor afhaal van gerechten, brood en gebak tussen 7.30 en 18 uur

🚖 Leveren ook zelf de hele dag

🗣 Bestellen per telefoon of in de winkel

☎️ 055/31.21.36

Økkerennoot Oudenaarde

📌Nederstraat 8, 9700 Oudenaarde

⏰ Open voor afhaal tussen 10 en 15 uur

🚖 Leveren op de middag

🗣 Bestellen vòòr 10 uur

🌐 Http://www.okkerennoot.be

📧 info@okkerennoot.be

☎️ 055/30.26.10

Frietshop Sabine

📌Hoogstraat 13 in Oudenaarde

⏰ Open voor afhaal tussen 11 en 15 uur en van 17 tot 22 uur (niet op zondag en maandag)

🚖 Geen leveringen

🗣 Bestellen telefonisch

🌐 Http://www.frietshop.com

☎️ 0499/74.01.48

Restaurant Da Romeo

📌 Beverestraat 69, 9700 Oudenaarde

⏰ Open voor afhaal dinsdag tot zondag 17-21 uur

🌐 Http://www.da-romeo.be

📧 daromeo@hotmail.com

☎️ Bestellen via 055/31.00.13

Souplesse Plus Oudenaarde

📌 Nederstraat 1, 9700 Oudenaarde

⏰ Open voor afhaal tussen 10h-15h

🚖 Leveren tussen 11h-13h

🗣 Bestellen vòòr 10.30 uur

🌐 http://www.souplesseplus.be 📧 info@souplesseplus.be

☎️ 055/30.30.32

Frituur De Markt

📌 Markt 28, 9700 Oudenaarde

⏰ Open 17.30 en 22 uur (gesloten op dinsdag en woensdag)

🌐 Http://www.frituurdemarktoudenaarde.be

☎️ 0470/31.76.86

Dagschotel De Krantenhoek

📌 Oudstrijdersstraat 88, 9700 Nederename

⏰ Open voor afhaal tussen 5 en 18.30 uur

🚖 Leveren tussen 10.30h en 12.30h

🗣 Bestellen vòòr 10 uur

🌐 Http://www.dekrantenhoek.be 📧 krantenhoek@hotmail.com

☎️ 055/21.55.40

Pizza Hut Oudenaarde

📌 Markt 15, 9700 Oudenaarde

🚖 Leveren van 11.45 en 14 uur en van 17.30 tot 22.30 uur

🗣 Bestellen via website of telefoon

🌐 Http://www.pizzahut.be

☎️ 055/20.66.00

Fresca Food

📌 Markt 31a, 9700 Oudenaarde

⏰ maandag, dinsdag en donderdag: 11.30 - 13.45 uur en van 17 tot 22.45 uur, op woensdag gesloten, vrijdag: van 11.30 tot 13.45 uur en van 17 tot 22.45 uur, zaterdag van 17 tot 23.30 uur en zondag van 17 tot 22.30 uur

🌐 http://www.frescaoudenaarde.be

☎️ 055/31.71.44