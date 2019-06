VV Volkegem met U15-kampioenenteam naar het stadhuis Ronny De Coster

22 juni 2019

20u32 4 Oudenaarde In het stadhuis van Oudenaarde zijn de spelers van het U15-team van voetbalclub VV Volkegem feestelijk ontvangen. Daar was een goede reden toe: het team van trainer Peter Sadones speelde het afgelopen seizoen kampioen.

Van de achttien wedstrijden die we in de tweede ronde van het seizoen speelden, hebben we er maar één verloren. Dat was tegen Kwik Eine. En we speelden gelijkt tegen Zottegem en tegen Huise-Ouwegem”, blikt trainer Peter Sadones terug.

“De sterkte van dit ploegje is de samenhang. Ze spelen al een paar jaar in nagenoeg dezelfde samnstelling. Daardoor zijn ze heel goed op elkaar ingespeeld”, vult ploegafgevaardigde Mario Van Hessche toe.