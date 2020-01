Vrouw zwaargewond na aanrijding op zebrapad in Ename Ronny De Coster

03 januari 2020

18u27 60 Oudenaarde In de Abdijstraat in Ename is vrijdagavond een voetganger zwaargewond geraakt. De vrouw stak over op het zebrapad, toen ze werd aangereden en opgeschept door een auto.

Het ongeval is gebeurd in de Abdijstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kapellestraat in Ename. Een vrouw wou er de straat oversteken. Ze stapte op het zebrapad. Een chauffeur die kwam aangereden vanuit de richting Oudenaarde, merkte de voetganger te laat op en reed de vrouw aan. Volgens een ooggetuige werd het slachtoffer in de lucht gekatapulteerd, waarna ze een zware val maakte. Een MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde snelde ter plaats om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. De vrouw is zwaargewond weggebracht.