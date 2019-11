Vrouw & Maatschappij voert in Oudenaarde met witte lintje actie tegen geweld op vrouwen Ronny De Coster

08 november 2019

18u11 0 Oudenaarde Leden van Vrouw & Maatschappij (V&M) Oudenaarde hebben aan het station van Oudenaarde witte lintjes uitgedeeld om aandacht te vragen voor geweld op vrouwen.

“We voeren deze actie omdat we willen dat élk slachtoffer van seksueel geweld toegang heeft tot de zorg die hij of zij verdient. In België worden gemiddeld 8,5 verkrachtingen per dag aangegeven bij de politie, waarvan de helft betrekking heeft op minderjarige slachtoffers. Bovendien weten we dat seksueel geweld in de meerderheid van de gevallen niet wordt aangegeven, dus het werkelijke cijfer ligt nog een pak hoger”, zegt Dina Librecht, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Oudenaarde.

Dit jaar zet V&M met de witte lintjesactie de zorgcentra na seksueel geweld in de kijker.

“In de zorgentra kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor medische en psychische zorg en wordt er een forensisch onderzoek gedaan. Met onze actie leggen wij ook enkele eisen op tafel, zoals een structurele financiering van de huidige centra en een verdere uitrol over het ganse grondgebied”, legt Librecht uit.