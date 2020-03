Vrouw & Maatschappij huldigt Wereldsolidariteit Vlaamse Ardennen met Gerberaprijs Ronny De Coster

09 maart 2020

18u54 0 Oudenaarde Wereldsolidariteit Vlaamse Ardennen kreeg van Vrouw & Maatschappij afdeling Oudenaarde de Gerberaprijs. Als teken van bewondering voor haar engagement mocht voorzitster Kelly De Clercq als “sterke vrouw” de prijs in ontvangst nemen.

De Gerberaprijs beloont een project, organisatie of persoon die gelijke kansen stimuleert of promoot. De Gerbera, als bloem, staat symbool voor openhartigheid en dat is net waar het Wereldfeestival voor staat: openheid, verdraagzaamheid naar onze buren. De keuze voor Wereldsolidariteit en het Wereldfeestival is niet toevallig. Vooreerst is er een jonge vrouwelijke trekker van het ganse lokale gebeuren: Kelly De Clercq. Bovendien wordt het Wereldfeestival vooral gedragen door vrouwen. Het zijn vooral de vrouwen die voor de culinaire hoogstandjes zorgen. En tenslotte streeft Wereldsolidariteit naar een inclusieve samenleving waar iedereen de garantie heeft op een rechtvaardig bestaan”, motiveert Dina Librecht, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Oudenaarde de toekenning van de award.