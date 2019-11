Vriendenkring John Adam-Sybille De Vos overhandigt cheques ter waarde van 5000 euro Oudenaarde Redactie

19 november 2019

23u57

Bron: André Marlier 0

Het was reeds voor de 7e maal dat de vriendenkring van de schepenen John Adam&Sybille De Vos, geleid door voorzitster Nathalie De Smet, cheques overhandigde. Wat thans in ‘t Huys van Enaeme gebeurde, zijnde de opbrengst van hun kaas-en wijnavond en retrofuif die ze jaarlijks organiseren voor de goede doelen. Na ook met de opbrengst reeds een gratis kinderpaasfeest en gratis seniorennamiddag te hebben georganseerd. Uitverkorenen waren thans de MPI -school uit Eine en Give us a Break, die zich inzet voor opvang tijdens de schoolvakanties van kinderen met een beperking. Ilse Bauters van MPI Eine kreeg een cheque van 2000 euro en Kristof Ghijs en Marc Van Renterghem, die Give us a Break vertegenwoordigden , trokken tevreden met een cheque van 3000 euro huiswaarts.