Vrachtwagensluis moet zwaar verkeer uit dorpskernen weren in politiezone Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

05 september 2019

18u58 0 Oudenaarde Vrachtwagenschauffeurs die de tonnagebeperking aan hun laars lappen en toch door dorpskernen rijden, gaan in de politiezone Vlaamse Ardennen voortaan op de bon. De politie heeft een zogenaamde vrachtwagensluis in gebruik genomen, een camerasysteem dat overtreders betrapt. Het systeem staat sinds vandaag opgesteld in Kluisbergen en verhuist binnenkort naar Eine en Kruisem.

“Onder meer door de invoering van de tolheffing voor vrachtwagens worden onze steden en gemeenten geconfronteerd met een toegenomen ongewenst vrachtverkeer door de bebouwde kom. Dat zorgt voor ongemak voor de burgers en gevaarlijke verkeerssituaties. Denken we maar aan de vele zwakke weggebruikers in omgeving van scholen. Bovendien weegt zwaar verkeer op de leefkwaliteit in de dorpskernen. Daarom kwam van verschillende burgemeesters de vraag om hiertegen op te treden”, zegt Marnic De Meulemeester (Open Vld), burgemeester van Oudenaarde en voorzitter van het politiecollege Vlaamse Ardennen.

Camerasysteem

Die politie komt er niet toe om zwaar sluipverkeer te controleren. Daarom werd gezocht naar een geautomatiseerd systeem, een zogenaamde “vrachtwagensluis”.

“De vrachtwagensluis detecteert een vrachtwagen en kan uitmaken of die plaatselijk of doorgaand verkeer is. Om dit verschil te detecteren wordt gebruik gemaakt van een ANPR-technologie in combinatie met hoogte en breedtesensoren”, zegt Veerle De Marez van beveiligingsfirma G4S, dat de installatie levert. “Er staan twee camera’s. Het systeem berekent de tijdsduur tussen twee metingen, bijvoorbeeld tussen Ronse Baan en Stationsstraat in Kluisbergen. Is die tijd heel kort, dan weten we dat het gaat om doorgaand verkeer. Is er meer tijd tussen de twee metingen, dan kunnen we aannemen, dat die vrachtwagen kwam lossen of laden”, verduidelijkt De Marez.

3 maand op proef

“G4S maakt een rapport van de uitgevoerde metingen. Met die gegevens gaan wij aan de slag om de betrokken vrachtwagen te identificeren”, pikt zonechef Joost Duhamel in.

“We hebben beslist om de vrachtwagensluis voor 3 maanden te huren en ze op 3 verschillende plaatsen in de politiezone in te zetten. Nadien wordt het project met de betrokken gemeenten geëvalueerd. Het voordeel van een mobiel systeem is, dat we kunnen inspelen op veranderende verkeersstromen”, vindt Duhamel.

De vrachtwagensluis is vandaag geplaatst op de Ronsebaan-Stationsstraat in Kluisbergen. Volgende maand verhuist ze naar de Nestor de Tièrestraat in Eine en in november moet ze aan de Olsensesteenweg–Oudenaarsesteenweg in Kruisem het zwaar verkeer weren.