Vrachtwagensluis moet zwaar verkeer uit centrum van Eine houden Ronny De Coster

15 oktober 2019

18u25 0 Oudenaarde Langs de Nestor de Tièrestraat in Eine staat sinds enkele dagen een zogenaamde “vrachtwagensluis”, een camerasysteem zwaar vervoer betrapt en de nummerplaten van de betrokken wagens leest en doorgeeft aan de politie.

De politiezone Vlaamse Ardennen heeft de installatie voor drie maanden gehuurd bij G4S Safety Solutions. De camera’s hebben al een maand langs de Stationsstraat in Kluisbergen gestaan en blijven nu een maand in Eine. Zwaar verkeer mag er niet door de dorpskern, maar veel vrachtwagenchauffeurs respecteren dat verbod niet. Camera’s langs de Nestor de Tièrestraat ter hoogte van het Brouwerijplein en een nabij het kruispunt met de Pater Ruyffelaertstraat noteren automatisch de nummerplaten.

58 euro boete

De vrachtwagensluis detecteert een vrachtwagens en bepaalt of deze bestemmings- of doorgaand verkeer is. “Het systeem berekent de tijdsduur tussen twee metingen van een vooraf bepaald traject. Is de vastgestelde tijdsduur kleiner dan een vooraf bepaalde tijd, dan hebben we te maken met doorgaand en dus ongewenst verkeer. Bij een langere tijdsduur gaan we uit van een operatie laden-lossen op het traject en dat wordt natuurlijk wél toegestaan”, verduidelijkt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen. Overtreders krijgen een boete van 58 euro.

Centrum veiliger en leefbaarder maken

“De Nestor de Tièrestraat doorkruist de dorpskern van Eine, waar ook een basisschool gevestigd is. Het vrachtverkeer uit de dorpskern weren, zal de leefbaarheid en veiligheid ten goede komen”, motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) de plaatsing van het camerasysteem.