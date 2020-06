Vrachtwagen gaat door middenberm en botst met tegenligger op N60 in Oudenaarde: chauffeur zwaargewond, weg afgesloten richting Ronse Ronny De Coster

30 juni 2020

Oudenaarde Op de gewestweg N60 in Oudenaarde zijn dinsdagochtend twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Eén chauffeur is zwaargewond.

Een trekker met oplegger die reed op de gewestweg N60 in de richting Gent ging op een paar honderd meter voor de rotonde Samsonite door de middenberm. De truck botste daarop tegen een vrachtwagen die auto’s vervoerde. De trailer van die vrachtwagen slingerde weg en belandde in de berm naast de weg. Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest de bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen uit zijn helemaal verhakkelde cabine bevrijden. Hij is overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Oudenaarde. Het slachtoffer is zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.