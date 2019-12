Voorzitter Give us a Break opent pop-upstore in Oudenaarde “Ik geef het toe, dit is een vlucht, maar mijn hart en ziel ligt in deze winkel” Ronny De Coster

07 december 2019

22u53 0 Oudenaarde Amper enkele dagen na de opening van de eerste pop-upstore in Oudenaarde heeft een tweede tijdelijke winkel de deuren geopend aan de Nederstraat 60 in Oudenaarde. “Nice things by Juliette” is een winkel vol leuke hebbedingetjes en originele cadeautjes en verwijst naar de dochter van uitbaatster Marie Van Renterghem uit Gavere.

Juliette is meisje van zes met een mentale beperking. Ze is de dochter van Marie Van Renterghem, één van de grondleggers van de vzw Give us a Break, een organisatie die vakantieopvang organiseert voor kinderen met een beperking. “En ja, ik ben niet beschaamd om toe te geven dat mijn pop-up een soort vlucht is, maar geloof me, het is een vlucht naar iets waar ik mijn hart en ziel heb ingelegd”, aldus Marie.

Betaalbare maar exclusievere hebbedingetjes

“Omdat tijdsgebrek in vele huishoudens met gezinnen een constant gegeven is, richtte ik enkele maanden terug al onder de naam “Nice things by Juliette” al een webshop op. Het werd meteen een succes, maar omdat ik me richt op betaalbare maar exclusievere hebbedingetjes en leuke cadeautjes kreeg ik van veel klanten de vraag om mijn producten ook in het echt te kunnen zien, voelen en ruiken. Vandaar het idee om een pop-up te openen. Zo kan iedereen het gamma dat ik aanbied zelf ervaren” legt Marie uit. In samenwerking met wijlen Michel Van Welden en zijn vrouw Hilde en met de steun van het stadsbestuur, dat met het project “Oudenaarde Brouwt” de leegstand wil bekampen, stampte Marie in een mum van tijd een pop- up uit de grond. “Ik moet iedereen bedanken die me hierin gesteund heeft. Ik geloof ook sterk in mijn concept. Met originaliteit en exclusiviteit wil me graad onderscheiden. Zo bied ik als enige verdeler in België een Italiaans wasparfum aan, net als sojakaarsen die niet walmen, tot 45% langer branden en toch een aangename geur verspreiden. Ik kom echt met producten die nergens anders in de regio te vinden zijn, al kan je bij mijn ook terecht voor een sjaal, leuke kousen of oorringen. Het hoeft niet allemaal exclusief te zijn. Het is de combinatie die het hem doet, samen met een leuke babbel. Mensen moeten zich thuis voelen als ze langskomen”, benadrukt ze.

Nice things by Juliette bevindt zich in de Nederstraat 60 in Oudenaarde en is tot eind januari 2020 elke zondag vanaf 14 uur open.