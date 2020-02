Voor het eerst sinds lang nog eens carnaval in Oudenaarde: “We hopen een traditie op gang te brengen” Ronny De Coster

12 februari 2020

12u06 0 Oudenaarde Waarom bestaat carnaval niet in Oudenaarde? “Niemand nam blijkbaar ooit het initiatief. Dat willen wij nu wel eens doen”, zegt Maarten Galland. Samen met Wim Merchiers en Tom Moerman organiseert hij een echt carnavalsbal in de stemmige zaal Harmonie aan de Markt in Oudenaarde. “Hopelijk zetten we iets in gang dat een traditie wordt”, bedenken ze.

Ik ga zelf al jaren naar het carnaval in Aalst en naar de Bommelsfeesten in Ronse en heb het gevoel dat Oudenaarde een carnavalsfeest mist. Kijk ook maar eens naar de gemeenten rondom ons, die toch allemaal kleiner zijn dan Oudenaarde: Eine heeft nog een driekoningenfeest, in Zingem is Drijkeuningen uitgegroeid tot een succes, in Zwalm en ook in in Brakel hebben ze zelfs een carnavalsstoet. Maarkedal houdt zijn traditie van het koninglopen ook heel levend. En in Oudenaarde: niets. Carnaval bestaat hier niet. Nochtans was er tientallen jaren terug nog een carnavalsfeest in de toenmalige NCMV-hallen, waar zelfs een Prins Carnaval werd verkozen. Het feest ging teloor en sindsdien heeft niemand nog een initiatief genomen”, betreurt Maarten Galland, in Oudenaarde ook bekend als dj Monsieur.

Na drie uitverkochte halloweenfuiven

In plaats van daarover te klagen, steekt hij samen met Wim Merchiers en Tom Moerman van zaal Harmonie de handen uit de mouwen voor de organisatie van een heus carnavalsbal. “Ik geloof dat de inwoners van Oudenaarde wel zin hebben in zo’n verkleed feest. Ik nam drie jaar geleden ook het initiatief om een halloweenfuif te organiseren in De Harmonie, een feest waar ook iedereen verkleed is en dat is al drie jaar na elkaar uitverkocht. Dat geeft me vertrouwen om hetzelfde te proberen met carnaval”, zegt Maarten.

Prijzen voor mooist verkleden

Hoofdact van de avond is de Nederlandse zanger Rinus. De dj’s Gayrald (Charlatan) en Kranske de Hijger (aka Monsieur) zorgen voor de beste dansplaten. Om aanwezigen aan te moedigen zich origineel te verkleden, hangt de organisatie er een wedstrijd aan vast. De best verklede groepen van minimaal vijf personen maken kans op de hoofdprijs van 500 euro. Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. “Hopelijk zetten we iets in gang dat een traditie wordt. Aan een prinsenverkiezing gaan we ons nog niet wagen: we beginnen een beetje bescheiden en geloven dat het kan groeien. Misschien springen in de toekomst ook andere horeca-uitbaters op de kar”, hoopt Harmonie-uitbater Wim Merchiers.

Meer info: http://harmonieoudenaarde.be/events/carnaval-oudenaarde-2020/