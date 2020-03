Voor de 17de keer (!) ligt het tuinmuurtje aan de overweg in Heurne in puin. “Hij was nog niet hersteld na crash in januari” Ronny De Coster

06 maart 2020

09u39 16 Oudenaarde De bekende tuinmuur aan de overweg in Heurne ligt weer eens in puin. Een chauffeur die vanochtend in de richting Zingem reed, verloor in de bocht de controle over het stuur en belandde in de voortuin. “Ik denk dat dit de 17de crash is, al ben ik de tel kwijt”, zucht eigenaar Eric Deconinck.

Een nat wegdek en een onaangepaste snelheid deden een jonge chauffeur uit Brakel de das om: nadat hij met zijn Fiat de overweg was overgestoken, ging de auto aan het slippen. De jongeman kon op eigen kracht uit zijn zwaar verhakkelde wagen klauteren, maar de ravage op de hoek van de Heurnestraat en de Heuvel is groot.

“Nog maar eens”, zucht Erik Deconinck die in het huis op de hoek woont. “Het zal nu de 17de keer zijn dat hier een auto uit de bocht vliegt. Het is nog maar van 19 januari geleden, dat mijn tuinmuur werd vernield. Toen lag de weg glad door het vriesweer. Vandaag heeft het geregend. Het is altijd wat. Maar iedereen weet en ziet wel wat hier het probleem is. We zeggen het al zo lang: die overweg is verkeerd aangelegd: het is een schans en chauffeurs rijden hier veel te snel. De oplossing is eenvoudig: leg net voor de spoorweg een verkeersdrempel en de auto’s moeten dan wel trager rijden. De stad heeft geen oren naar mijn voorstel. Zo’n drempel mag niet voor de autobussen van De Lijn, zeggen ze. Pardon? Ik hoop dat hier toch nooit zo’n bus uit de bocht gaat. Een vrachtwagen hebben we ook al gehad, he. Wat moet er nog meer gebeuren voor het stadsbestuur in actie schiet”, vraagt Deconinck zich af.