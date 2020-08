Volgende week uniforme signalisatie aan alle Oudenaardse schoolomgevingen Ronny De Coster

18 augustus 2020

17u57 0 Oudenaarde Het stadsbestuur laat volgende week uniforme signalisatie aanbrengen aan alle schoolomgevingen waar dat nog niet is gebeurd. De werkzaamheden zullen drie dagen duren.

Alle Oudenaardse schoolomgevingen zullen op een uniforme manier worden aangekleed. Voor de start van het nieuwe schooljaar willen de stad alle wegmarkeringen aanbrengen. Onder meer aan de KBO-school in Eine is dat al gebeurd, maar de aan de Smallendam, Achter de wacht, de Serpenstraat, Mullemstraat en op het kruispunt Kouterstraat-Reystraat-Mongseigneur Lambrechtsstraat zijn die werkzaamheden volgende week gepland. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus is er overdag een paar uur verkeershinder mogelijk. Aan de Broebelschool, het MPI ’t Craeneveld, KBO De Sterrenkijker en KBO Melden moet de rijweg niet volledig afgesloten zijn en zal de hinder beperkt blijven.