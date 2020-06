Volgende week in de bus van elk gezin in Oudenaarde: een aankoopbon van 25 euro Ronny De Coster

17u17 12 Oudenaarde Alle Oudenaardse gezinnen krijgen volgende week een aankoopbon van 25 euro in de bus. Het coronacadeau van het stadsbestuur is te besteden bij de plaatselijke handelaars.

“Het Oudenaardse stadsbestuur wil alle inwoners bedanken voor de inspanningen die ze tijdens de coronacrisis al hebben geleverd. Via de aankoopbon willen we meteen ook lokale aankopen stimuleren en de plaatselijke handelaars een duwtje in de rug geven”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

QR-code

Er wordt gewerkt via het digitale Cirklo-platform. Op de bon staat een unieke QR-code die de handelaar kan scannen om zo de waarde op zijn rekening te ontvangen. Het bedrag van 25 euro moet niet in één keer worden besteed maar kan ook over verschillende aankopen gesplitst worden.

Elk adres in Oudenaarde ontvangt een aankoopbon. Kansarme gezinnen die een OK-pas hebben, ontvangen nog eens 25 euro per persoon ten laste. Ook alleenstaanden met een OK-pas krijgen een extra bon. Alle winkeliers en horeca-uitbaters in Oudenaarde mogen de aankoopbon aanvaarden, maar moeten zich eerst aanmelden via www.oudenaarde.be/AankoopbonCoronaHandelaars. De Oudenaardse aankoopbon is geldig van 10 juli tot en met 30 september 2020.