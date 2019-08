Voetjebal laat de bal circuleren tussen kind en ouder in Oudenaarde Ronny De Coster

25 augustus 2019

15u23 0 Oudenaarde Voetjebal, een uniek voetbalconcept voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar, gaat binnenkoert weer van start in Oudenaarde en vier andere plaatsen. “Sinds het twee jaar geleden in onze regio werd geïntroduceerd, is het een echt succesverhaal, gebaseerd op spel en plezier”, zegt Eddy Van Oost, manager van de organiserende Voetbalschool Atletico

“Samen met één van de ouders leren de kinderen omgaan met een bal en maken ze een eerste kennis met voetbal. Al is voetballen niet het enige wat ze doen. Ook spelletjes en coördinatie- en bewegingsoefeningen komen aan bod. Dat is dan ook weer een hulp voor de ontwikkeling van hun prille persoonlijkheid en taalontwikkeling. En bovendien beleven de ouders een unieke ervaring met hun kind, onder de deskundige begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide voetjebaltrainers”, legt Eddy Van Oost het concept uit.

De trainingen vinden altijd indoor plaats, op zondagvoormiddag om 10 en 11 uur. Daaraan kunnen twee groepjes deelnemen van maximaal 10 spelertjes en hun ouder. De lessen duren 45 minuten en kosten 9 euro. De inschrijven voor de najaarssessie (10 trainingen, van half september tot begin december) lopen momenteel niet alleen voor Oudenaarde: ook in Deinze, Waregem, Zulte en Pittem is er voetjebal. Alle spelertjes treden aan in een leuk en uniek voetbalpakje, dat zelfs een Braziliaans tintje heeft.

In oktober vorig jaar maakte vtm een reportage over voetjebal. Die is te bekijken op https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/peuters-van-2-krijgen-al-voetballes