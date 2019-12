Vlaamse Ardennen1 brengt nieuw geluid op de radio Ronny De Coster

01 december 2019

17u47 4 Oudenaarde De Vlaamse Ardennen krijgen vanaf maandag een nieuw geluid op de radio: Vlaamse Ardennen1 komt in de plaats van Radio Media en gebruikt ook de twee frequenties van die zender. “We beginnen helemaal van nul met heel nieuw concept”, kondigt Dirk Moerman aan.

Radio Media, die naast haar eigen frequentie van de mediaminister ook die van de ter ziele gegane Radio Brouwer (106.3 MHz) toebedeeld kreeg, kon niet meteen voet aan de grond krijgen in Oudenaarde en Ronse. De vzw achter de zender veegt daarom het hele bord schoon en begint helemaal opnieuw. “We starten van nul met een heel ander concept”, zegt Dirk Moerman, Ronsenaar en woordvoerder van het radiostation.

70 jaar popmuziek

“Onze ambitie zit in de naam: Vlaamse Ardennen1 moet de nummer één deze regio worden. Dit is ook een knipoog naar onze zusterander Waregem1, die hetzelfde concept al met succes heeft uitgewerkt. De muziek zal herkenbaar zijn: het beste uit 70 jaar popmuziek. Elk nummer dat de nieuwe zender draait, moet meteen bekend in de oren klinken. En we trekken ook de regionale kaart met dagelijks een ochtend - en avondblok, doorspekt met plaatselijk nieuws”, legt Moerman uit.

Bekende stemmen

Onder zijn leiding en die van Ludo Daelman uit Wortegem-Petegem maakt een team van ervaren presentatoren programma’s. Onder hen Wim Vermeer en Frederic De Vos, Didier Van Malder, Toos Smet en DJ Daddy Cool. RadioVlaamse Ardennen1 is te beluisteren op 106.3 MHz voor de regio Ou