Vlaamse Ardennen telt 160 bevestigde coronabesmettingen Lieke D'hondt

01 april 2020

16u21 0 Oudenaarde In de Vlaamse Ardennen zijn zo’n 160 inwoners officieel besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Ronse telt momenteel het meeste aantal patiënten, namelijk 43. In het algemeen lijkt het aantal bevestigde besmettingen in de regio in de lijn te liggen van de omliggende steden en gemeenten.

Sciensano volgt de evolutie van het coronavirus op de voet en deelt dagelijks statistieken mee op haar website. Uit de meest recente cijfers op gemeentelijk vlak, blijkt dat in de Vlaamse Ardennen zo’n 160 inwoners de officiële bevestiging hebben gekregen dat ze besmet zijn met het coronavirus. In de steden Ronse, Oudenaarde en Zottegem zijn dat respectievelijk 43, 34 en 26 patiënten.

In de hele regio zijn nu 1,117 mensen per 1.000 inwoners besmet. Als we dat cijfer vergelijken met de ons omringende steden en gemeenten, zien we een gelijkaardige trend. In Gent ligt het aantal besmettingen per duizend inwoners op 1,54, in andere grote steden in Oost-Vlaanderen ligt het aantal lager: Aalst heeft 1,04 besmettingen per 1.000 inwoners, Sint-Niklaas heeft er 1,11, Dendermonde 1,09 en Geraardsbergen 1,08.