Vlaamse Ardennen doen het relatief goed: vijf gemeenten zijn al week coronavrij

26 mei 2020

08u50 0 Vlaamse Ardennen Het lijkt de goede kant op te gaan met het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse Ardennen. In vijf van de twaalf gemeenten in de regio is de afgelopen week geen enkele nieuwe besmetting vastgesteld. Ook het aantal bevestigde besmettingen valt in de meeste gemeenten mee.

Uit de meest recente cijfers van Sciensano over het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus per gemeente blijkt dat Ronse momenteel het meeste aantal patiënten telt in de Vlaamse Ardennen. In de Hermesstad zijn 236 inwoners ziek. Dat komt neer op 8,91 besmettingen per duizend inwoners. In absolute aantallen volgen Oudenaarde met 173 zieken en Zottegem met 70. De enige drie steden in de Vlaamse Ardennen tellen met hun groter inwonersaantal logischerwijs het meeste aantal coronapatiënten. Gavere, Maarkedal, Brakel, Kruisem en Wortegem-Petegem volgen met respectievelijk 45, 41, 39, 35 en 33 bevestigde besmettingen. De gemeenten met het minst aantal coronapatiënten zijn Kluisbergen met 25, Horebeke met 20, Zwalm met 15 en Lierde met 11 besmettingen.

Klein dorp, veel besmettingen

In vergelijking met andere regio’s doet de Vlaamse Ardennen het best goed. We houden hiervoor rekening met het aantal besmettingen per duizend inwoners in elke gemeente. Enkel Ronse en Horebeke kleuren in deze statistieken donkerblauw, met respectievelijk 8,91 en 9,82 bevestigde besmettingen per duizend inwoners. In Horebeke is dat hoge cijfer wellicht het gevolg van het lage inwonersaantal. Oudenaarde, Maarkedal en Wortegem-Petegem kleuren lichtblauw met promilles tussen 5,16 en 6,46. Alle andere steden en gemeenten zijn groen op de kaart en tellen minder dan vier besmettingen per duizend inwoners.



Eén week ‘coronavrij’

Goed nieuws is er nog in de gemeenten Zottegem, Brakel, Zwalm, Lierde en Gavere. Daar zijn de afgelopen week geen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Maarkedal springt er bij deze cijfers in negatieve zin uit: daar zijn de afgelopen week juist meer besmettingen vastgesteld. Het gaat om 1,7 nieuwe besmettingen per dag. Een mogelijke oorzaak van deze cijfers is een uitbraak van het coronavirus in woonzorgcentrum Haagwinde, waar 7 personeelsleden en 12 bewoners positief hebben getest. Procentueel gezien stijgt het aantal besmettingen in Maarkedal daardoor fors, omdat het inwonersaantal niet zo hoog is.

