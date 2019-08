Vijfde Aarova Short-Rally breidt uit met extra klassementsproef in Kruisem en ceremoniële start op Markt in Oudenaarde Ronny De Coster

20 augustus 2019

15u25 10 Oudenaarde De vijfde editie van de Aarova Short-Rally wordt grote dan alle vorige. De organisatie heeft een extra klassementsproef uitgestippeld op Kruisems grondgebied. De jubileumeditie brengt de rallywagens ook naar het centrum van Oudenaarde: op de Markt vindt een ceremoniële start plaats.

Eén klassementsproef in tegenwijzerzin op en rond een 9 kilometer lang parcours op en rond De Bruwaan in Oudenaarde met de finale op de kasseien: zo zagen de vier vorige edities van de Aaroova Short-Rally eruit. Die proef blijft ook op de jubileumeditie van 15 september en wordt dan vier keer gereden.

Maar het almaar succesvollere rally-evenement breidt zijn terrein letterlijk uit met een tweede klassementsproef. Die stuurt de bolides over Kruisems grondgebied. Ze leggen er 10,6 kilometer af en moeten daarbij ook een strook kasseien trotseren.

Naar de Markt

Ook nieuw dit jaar is een zogenaamde ceremoniële start op zaterdagavond op de Markt in Oudenaarde. Van daar trekken de auto’s zondagochtend dan naar de start van de eerste proef. Tijdens de wedstrijd houden de rallywagens in het centrum van Kruishoutem halt voor een hergroepering.

Op vrijdag is er weer een afterwork-party met dit jaar dj Yves Deruyter.

Meer info: www.rallydream.be

Meer over Oudenaarde

Markt

sport

sportdiscipline

autosport

autorally