Vijf tips voor de Open Monumentendag in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

05 september 2019

12u22 0 Oudenaarde Van honderden monumenten in Vlaanderen zwaaien volgende zondag gratis de deuren open voor het grote publiek. Ook in de Vlaamse Ardennen valt er op veel plaatsen wat te beleven. We kozen er alvast vijf uit.

1. Cohousingproject in de vierkantshoeve Ter Beemt in Zingem

Dit project huisvest 7 jonge gezinnen. Zij sloegen in 2014 de handen in elkaar en maakten van de 300 jaar oude hoeve met jeneverstokerij, wagenhuis, herenboederij, schuren en stallen een woondroom. Van bij de start van het project waren de toekomstige bewoners het eens om zo ecologisch en energiezuinig mogelijk te renoveren, maar met respect voor het authentieke karakter van de hoeve. Dat de als monument beschermde tuin (binnenplein, boomgaard) is in één beweging mee gerestaureerd.

Dit herbestemmingsproject is één van de drie laureaten van de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2019.

2. Zwaai zelf met zwaar in middeleeuws dorp op archeologische site van Ename

Een levensecht middeleeuws kampement staat op de archeologische abdijsite van Ename. Je bezoekt er de smidse en de kruidenvrouwe, zwaait zelf met een zwaard of schiet (als) een pijl uit een boog. Je ziet hoe wol verwerkt wordt. Proeven, kijken en ervaren. Misschien doen ze er zelfs nog een dansje bij. In het Ludentem archeopark zijn kinderen de baas: ze kunnen steenkappen, een schavot testen, leren een zwaard smeden, een middeleeuws stoofpotje in mekaar flansen en mega zeepbellen blazen. Middeleeuwse ovens leveren heerlijk gebak op.

Marieke Van Hooff leest voor en de 1000 jaar oude Sint-Laurentiuskerk is open

3. Korootkapel van Everbeek

De kapel met kapelaanwoning uit 1632 werd in de Franse Tijd aangeslagen en verkocht. Het werd eerst een kostschool en nadien een boerderij. Op het einde van de 20ste eeuw stond het gebouw al jarenlang leeg en was het totaal vervallen. De bescherming van het verwaarloosde gebouw als monument in december 2000 betekende de redding van dit merkwaardig gebouw uit de feodale tijd. Voor het eerst sinds de afronding van de restauratie wordt het gebouw opengesteld. Er zijn doorlopend gidsbeurten die vertrekken aan het onthaal in de tuin van het gebouw in de Kloosterstraat 4 in Brakel-Everbeek. In het gebouw zijn er tentoonstellingen van foto’s in verband met de restauratie, tekeningen van Lotte van Uytvanck en van heiligenbeelden. In de voormalige kapelruimte zijn er van 14 tot 17 uur drie opeenvolgende concerten. Om het uur, vanaf 10 uur, behalve om 12 uur, vertrekken twee wandelingen.

4. De “levende” watermolen Van Den Borre in Zottegem

Aan de Molenhoek 14 in Zottegem is de Van Den Borresmolen een bezienswaardigheid. In de eeuwenoude watermolen en kom alles te weten over het aloude molenambacht én de opwekking van groene stroom. Op de binnenkoer serveert de molenaar verse pannenkoeken. Je ontdekt naast de watermolen ook de kerk van Strijpen, die in de Middeleeuwen het religieus epicentrum was van een priorij. Deze priorij werd net zoals de molen opgericht door Norbertijnen paters uit Mont Saint Martin (Frankrijk). Er zijn gegidste wandelingen om 14 en om 16 uur.

5. De weefgetouwen van textielstad Ronse

Hét paradepaardje van het Museum voor Textiel (Must) in Ronse zijn een 40-tal werkende weefgetouwen die doorlopend worden gedemonstreerd. Op dezelfde site is ook het vernieuwde onthaal- en belevingscentrum, de ‘Hoge Mote’ te bezoeken. Het bezoekerscentrum geeft een uniek en duidelijk overzicht geven van de belangrijkste bezienswaardigheden en weetjes van de stad en de regio. Bovendien kan je genieten van een prachtig uitzicht op de panoramische toren. Op de binnenkoer zijn randanimatie en een museumcafé voorzien.

En nog veel meer...

Dit is maar een greep uit een groter aanbod. Alle deelnemende monumenten zijn te vinden op de website https://www.openmonumentendag.be.