Vier mannen voor de rechter na nachtelijke schietpartij op woning: Openbaar Ministerie vordert celstraffen Lieke D'hondt

25 oktober 2019

14u32 0 Oudenaarde Vier mannen die betrokken zijn bij de beschieting van een huis in de Esstraat in Volkegem (Oudenaarde) riskeren één tot twee jaar cel. Twee van hen trokken op 10 juli 2017 om half twee ’s nachts naar de leegstaande woning om er met een machinegeweer op te schieten.

Maar liefst 19 patronen vuurt dertiger J.V. op 10 juli 2017 af op de woning in de Esstraat in Volkegem. Hij schiet met zijn uzi, een automatisch vuurwapen, een volledig magazijn leeg op de op dat moment lege woning. Zijn kompaan G.V. (30) vergezelt hem, een andere beklaagde F.I. (34) heeft hen aangespoord te vuren op de woning. Een vierde beklaagde S.P. moet zich verantwoorden omdat hij vooraf op verkenning is geweest. De politie kan de daders arresteren nadat ze het bewuste wapen samen met een ander machinegeweer dumpen in een maisveld in Assenede. De vier beklaagden maken met hun actie gelukkig geen slachtoffers. Ze weten dat de bewoner van het huis niet thuis is. De man is op dat moment namelijk al genoemd in een groot drugdossier en verblijft in de gevangenis.

Toch tilt het Openbaar Ministerie zwaar aan de feiten. “Met een uzi op een woning schieten is niet niets. De gebruikte munitie maakt een hoge snelheid en zou kunnen afketsen en slachtoffers maken. De feiten zijn dus ernstig”, vertelt de procureur. Hij vordert twee jaar cel voor de opdrachtgever en de mannen die ter plaatse zijn geweest om de kogels af te vuren op het huis. De man die vooraf op verkenning is geweest, riskeert één jaar cel.

Druggebruik

De advocaten van de beklaagden die in de bewuste nacht ter plaatse zijn geweest, benadrukken dat hun cliënten helemaal onderaan de ladder van de criminele groep stonden. Hun cliënten waren volgens hen op de dool door hun druggebruik en deden alles wat hen werd opgedragen. De twee beklaagden zeggen ondertussen afgekickt te zijn en hun leven opnieuw op de rails te hebben. Ook de opdrachtgever zegt dat hij in die periode drugverslaafd was. De beklaagden vragen om hen niet naar de gevangenis te sturen maar wel werkstraffen of een straf met probatie-uitstel op te leggen.

De rechter maakt hen tijdens het proces wel nog duidelijk dat dergelijke feiten niet door de beugel kunnen. “In cowboystijl een woning beschieten is er zwaar over. Jullie hebben duidelijk niet stilgestaan bij de gevolgen. Wat als er een kogel was verdwaald en jullie een kind geraakt hadden?” De rechtbank doet op 22 november uitspraak in deze zaak.