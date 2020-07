Vier chauffeurs op tien te snel door de Kortrijkstraat in Oudenaarde Ronny De Coster

14 juli 2020

Bij een snelheidscontrole in de Kortrijkstraat in Oudenaarde zijn reden maar liefst vier chauffeur op tien te sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Ook de Stationsstraat scoort slecht.

In de Stationsstraat in Oudenaarde, waar 30 kilometer per uur de maximaal toegelaten snelheid is, reed 22% van de chauffeurs te hard. Minder zorgwekkend is het overtredingspercentage op de Kattenberg: 7% ging over de limiet van 50 kilometer per uur. Op de Oudenaardsebaan in Kluisbergen liet maar 6% van de chauffeurs zich strikken. In de Wortegemsraat in de Oudenaarde flitste de politie 11% van de auto’s. Alles samen schreven de agenten 306 snelheidsboetes uit.

Alcoholcontroles

Bij een alcoholcontrole in de nacht van 11 op 12 juli bleken 3 van de 90 gecontroleerde chauffeurs te rijden onder invloed. Eén chauffeur werd betrapt om het gebruiken van de gsm achter het stuur en nog eens acht kregen een waarschuwing, omdat ze geen geldige verzekeringsdocumenten konden voorleggen.