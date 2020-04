Video toont hoe kuikentje van slechtvalk ter wereld komt in de Walburgatoren in Oudenaarde Ronny De Coster

22 april 2020

16u39 24

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oudenaarde Heuglijk nieuws en opmerkelijke beelden uit de Walburgatoren in Oudenaarde: daar heeft een slechtvalk iets voor drie uur deze namiddag een kuikentje uitgebroed. In een video, gemaakt met een webcam in de broedkast, is te zien hoe de roofvogel ter wereld kwam.

Via camera’s, die Natuurpunt en het stadsbestuur van Oudenaarde lieten plaatsen in de Walburgatoren, is de handel en wandel van het koppel in en rond de broedkast de klok rond te volgen op de stedelijke website en op Youtube. En zo staat ook het uitbroeden van het valkenkuiken helemaal op beeld. Op de video is te zien hoe de moeder de schaal van het ei open breekt om het kuiken eruit te halen. Even laat ze het jong liggen en dan legt ze het terug in het nest, waar nog drie andere uit te broeden eieren liggen.