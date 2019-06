VIDEO. Met meer dan vijfhonderd aan de start van nostalgische Retro Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde Ronny De Coster

16 juni 2019

12u35 1 Oudenaarde Meer dan vijfhonderd fietsers verschenen aan de start van de nostalgische Retro Ronde van Vlaanderen, een parcours dat niet alleen lastig is door de vele kasseistroken en hellingen, maar ook omdat het af te leggen is met een oude fiets.

Het plaatje was helemaal af: niet alleen de fietsers hadden hun best gedaan om zou authentiek mogelijk voor de dag te komen qua fiets en outfit. De koersbegeleiding gebeurde met oldtimers en aan de start stonden naast de burgemeester ook “meneer pastoor” om de Flandriens een veilige rit te wensen.

“Het is nu voor de derde keer dat ik deelneem is het is werkelijk een spektakel dat ik niet meer wil missen. De sfeer van toen, de toffe en gezellige ambiance zijn top”, vertelt Ivan Speleers uit Wortegem-Petegem. “Ik heb de microbe al een beetje verspreid, want ook mijn zonen en kleinzonen, die in Oudenaarde en Brakel wonen, fietsen vandaag mee”, toont Ivan trots.