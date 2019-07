VIDEO. Krieken ‘ontstelen’ is handenarbeid in de ambachtelijke Brouwerij Cnudde in Eine Ronny De Coster

06 juli 2019

19u06 0 Oudenaarde In de ambachtelijke Brouwerij Cnudde is het vandaag alle hens aan dek: de krieken zijn geleverd en die moeten stuk voor stuk hun steeltje kwijt voor ze in de tanks kunnen. Voor die handenarbeid kunnen de broers Cnudde rekenen op veel vrijwilligers.

Ongeveer 160 kilogram krieken moeten van hun steeltje worden ontdaan. “De Cnudde Kriek die we hiervan maken komt niet op de markt. Het is het basisproduct, waarvan we onze bekende Cnudde Bizon maken. Dat bestaat uit twee derde Cnudde Bruin en één derde Cnudde Kriek”, verduidelijkt Lieven Cnudde. Hij runt samen met zijn broers Steven en Piet de ambachtelijke brouwerij.

Het is overigens een feestjaar bij de Cnudde in Eine: eind september viert de brouwerij haar honderdste verjaardag.