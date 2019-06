VIDEO. Gedetineerden op dak van gevangenis in Oudenaarde Ronny De Coster

19 juni 2019

19u11 30

In de gevangenis van Oudenaarde zijn deze avond onrusten uitgebroken. Er zijn filmpjes opgedoken waarop te zien is hoe twee gedetineerden over het dak van de gevangenis lopen. Hoe ze daar kwamen en wat hun motieven zijn, is voorlopig onduidelijk. De omgeving is volledig afgesloten. De politie is massaal ter plaatse, binnen en buiten het gebouw. Later meer.