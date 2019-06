VIDEO. Gedetineerden die op dak van gevangenis in Oudenaarde klauterden, hebben zich overgegeven en zitten in veiligheidscel Ronny De Coster

19 juni 2019

19u11 148 Oudenaarde Straffe beelden vanop het dak van de gevangenis van Oudenaarde. Daar zaten woensdagavond twee gedetineerden die na de wandeling niet terug naar hun cel wilden. “Het ging om een geweldloze actie van twee gedetineerden. De andere gevangenen gingen gewoon naar hun cel", aldus Kathleen Van de Vijver van het gevangeniswezen. De omgeving werd volledig afgesloten en na ruim twee uur onderhandelen kwam het duo weer naar beneden.

De politie sloot de straten rond de gevangenis hermetisch af. De brandweer reed met een ladderwagen de gevangenis naar binnen. Vanop de straat was even te zien hoe twee brandweermannen met de elevator probeerden bij de gedetineerden te geraken, maar die liepen op het dak weg van de pompiers. Boven de strafinstelling vloog een tijd een politieheli. Op de twee gevangenen op het dak maakte die weinig indruk: ze zwaaiden ernaar.

Aan de crisissituatie in en rond de gevangenis kwam een einde, nadat de directie de twee mannen had kunne overtuigen om hun actie stop te zetten. Ze zijn naar een veiligheidscel gebracht.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was tot het incident. “Er is nooit gevaar geweest dat iemand de strafinstelling kon ontvluchten. We zullen wel onderzoeken hoe het mogelijk was dat die twee gedetineerde op het kan zijn geraakt", zegt Kathleen Van de Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen.

Aanvankelijk 31 opstandelingen

“De problemen in de strafinstelling waren begonnen rond 17 uur”, licht burgemeester Marnic De Meulemeester toe. “Toen weigerden aanvankelijk 31 gedetineerden om na de wandeling terug naar hun cel te keren. Na een discussie met cipiers en directie gingen de meesten toch binnen, maar twee hadden in het tumult kennelijk toch de kans gezien om op het dak te klauteren. Onze lokale politie kreeg de steun van collega’s van de federale. Alles samen waren ongeveer 25 manschappen ter plaatse", aldus de burgemeester.