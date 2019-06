Video. Deelnemers aan 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker uitbundig verwelkomd in Oudenaarde Ronny De Coster

02 juni 2019

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De oproep van de het stadsbestuur van Oudenaarde om op de Markt de langste erehaag te vormen om de deelnemers aan de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker te verwelkomen, is niet in dovemansoren gevallen: duizenden supporters stonden aan de kant. Of Oudenaarde daarmee een record heeft gebroken, weten we pas vanavond.

Meer dan 1.100 fietsers hebben van donderdag tot zondag deelgenomen aan de benefiet 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Onder hen ook een team uit Oudenaarde. “Kanker is een ziekte waarmee helaas iedereen van ver of dichtbij in de familie of vriendenkring af te rekenen krijgt. Deze actie was op verschillende manieren hartverwarmend. Het was soms best wel afzien, maar tussen de deelnemers was er een heel groot samenhorigheidsgevoel. En de sfeer hier op de Oudenaardse Markt is toch ongelooflijk”, bedacht Stijn Ysebaert, die samen met zeven anderen het team Oudenaarde heeft gevormd en 5.000 euro heeft verdiend voor Kom Op.

Gerechtsdeurwaarder telt

Duizenden supporters stonden van aan het Centrum Ronde van Vlaanderen tot het podium van de Markt om met fietsbellen de pelotons te verwelkomen. Een gerechtsdeurwaarder kwam eraan te pas om het aantal deelnemers aan die indrukwekkende erehaag te tellen.

Vraag is, of Oudenaarde erin geslaagd is om meer dan 3.465 supporters bijeen te krijgen. In dat geval verpulvert de stad het record dat op naam stond van Torhout. Of hebben de andere middagsteden Antwerpen, Zedelgem of Diest het beter gedaan?

Het antwoord wordt rond 19 uur verwacht.

Meer over Oudenaarde

gezondheid

sport

ziekten

kanker

sportdiscipline

Oudenaarde

Markt