VIDEO. De slordigste rotonde van Vlaanderen en niemand wil ze herstellen Ronny De Coster

13 juni 2019

19u32 0 Oudenaarde Mocht er een klassement bestaan van de meest onverzorgde rotondes in Vlaanderen, dan maakte die op de gewestweg N60 in Eine allicht kans op een plaats in de top. Rond het monumentale beeld ‘La Reine de l’ Escaut’ tiert het onkruid welig. Op vier plaatsen liep de rotonde averij op bij ongevallen. Maar die schade blijft na maanden onhersteld. “Wij vinden nergens een aannemer die dat wil doen”, verklaart schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken.

Een visitekaartje voor de stad, een baken met uitstraling moest de rotonde in Eine worden. De vzw stARTion onder impuls van wijlen Giovanni Van Cauwenberghe zorgde vijftien jaar geleden dat er midden op het plein ook een kunstwerk kwam. 37.000 euro had de organisatie over voor ‘La Reine de l’ Escaut se lève’ van de Enaamse kunstenaar Peter Bijls.

De stad kreeg van de schenkers en kunstenaar in het verleden al meermaals het verwijt dat ze maar weinig zorg draagt voor de site. ‘De Koningin van de Schelde’ en het verkeersplein zien er vandaag helemaal niet uit als een fier uithangbord voor de tweede cultuurstad van Oost-Vlaanderen.

Onkruid

Het keienvlakte rond het kunstwerk staat vol onkruid en de metalen schanskaven aan de rand van de rotonde zijn op maar liefst vier plaatsen zwaar beschadigd na ongevallen. De meeste beschadigingen zijn al vele maanden oud. Maar de herstelling laat op zich wachten.

Het stadsbestuur van Oudenaarde moest onlangs nog veel kritiek slikken omdat het 54.000 euro betaalde voor een modern kunstwerk voor de Scheldekop, maar lijkt tegelijk geen zorg te dragen voor een gekregen werk.

Geen sproeistoffen

“De rotonde bezorgt ons veel kopzorgen”, bekent schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken. “We doen ons best om het onkruid op het plein te bestrijden, maar hebben daar veel moeite mee: het is niet meer toegelaten om sproeistoffen te gebruiken. Ofwel moet dit gebeuren met een gasbrander ofwel moet het onkruid handmatig worden verwijderd. Het gaat evenwel om zogenaamde kattestaarten, een onkruidsoort die enorm snel groeit en even vlug terugkeert. Ik zal er nog eens op aansturen dat de tuinaannemer de rotonde toch nog eens dringend aanpakt”, aldus Adam.

Geen aannemer te vinden

Een groter probleem blijkt de herstelling van de schade door ongevallen. “Ik heb dit nagevraagd bij onze technische dienst en daar krijg ik te horen dat er geen enkele aannemer te vinden is die dat werk wil doen. Blijkbaar is het herstellen van dat metalen net rond die kasseien geen voor de hand liggende klus. En dus zijn wij eigenlijk vrij radeloos op zoek naar een hersteller”, besluit de schepen.