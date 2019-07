VIDEO. Chauffeur zwaargewond na indrukwekkende crash tegen rotonde op N60 in Eine Redactie

23u07 21 Oudenaarde Als gevolg van een zwaar verkeersongeval op de gewestweg N60 in Eine hebben politie en brandweer er de weg er afgesloten in de richting Gent.

Een chauffeur die reed vanuit de richting Oudenaarde, verloor op de rotonde de controle over het stuur. De auto botste tegen de keienmuur en kwam uiteindelijk op zijn zijkant terecht in de berm naast de weg. Een team van de brandweerpost Oudenaarde had er een flinke klus aan om de chauffeur uit zijn helemaal verhakkelde auto te bevrijden. Het slachtoffer is zwaargewond afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.

De rijweg op de rotonde ligt met keien bezaaid, waardoor het allicht nog een hele tijd zal duren eer de weg terug wordt opengesteld voor het verkeer.